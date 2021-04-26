街口支付持續拓展支付生態圈，且同時提供消費者有感的回饋。5月份搭上母親節，為街口支付從用戶需求出發，回饋活動緊扣用戶生活。早餐是一天活力的來源，因此貼心推出「每天都要吃早餐」回饋活動，集結早餐、麵包、咖啡三大類別超過2,500間店家，最高享19%回饋！此外街口支付也針對網購族和百貨購物族，推出超值優惠；聯手六大精選電商，單筆消費滿$888元享$100元現金回饋，並與大型百貨公司齊推單筆消費滿$1,000元享$100元現金回饋！

一、電商狂潮：

5月1日(六)至5月5日(三)在六大精選電商：momo購物網、PChome24H 、東森購物、生活市集、蝦皮購物、博客來，單筆消費滿$888元享$100元現金（每人於所有適用品牌合計限回饋一次，限量前25,000名，額滿為止）。另外5月9日(日)當日在91APP合作品牌單筆消費享6％現金（每人當日限回饋一次，活動名額不限）；單筆消費一次以上還可參加萬元街口幣抽獎活動！

二、每天都要吃早餐：

5月1日(六)至5月31日(一)於「活力早餐區」、「美味麵包區」、「香醇咖啡區」指定合作店家單筆消費滿$50元回饋$5元（單月限享5次）；指定店家再加碼最高享5%街口幣（每人每區限回饋5筆，最多可享15筆回饋，活動共限量30萬筆，額滿為止）

三、百貨樂享PAY：

5月1日(六)至5月31日(一)，適用百貨：Global Mall 環球購物中心、漢神百貨、漢神巨蛋，單筆消費滿$1,000元享$100元現金回饋（每人於適用百貨合計限回饋一次，限量前15,000名，額滿為止）。單筆消費滿$500元即可獲得星巴克大杯美式咖啡電子兌換憑證乙張（活動期間每人限獲得一次，限量前30,000名）。

另外街口支付持續往南佈局，這次以瑞豐夜市為中心，串聯南高屏500間店家共組「瑞豐巨蛋生活圈」，5月17日(一)至5月30日(日)於精選合作店家，單筆消費享10％現金回饋（單筆最高回饋50元，每人每週限享3次），另外加碼抽最高500元街口券！更多詳情請見街口+ APP公告。

(科技)