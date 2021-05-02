高雄市長陳其邁（前中）、高雄市議會副議長陸淑美（前左二）等人2日到梓官區劦助銀髮農園關懷長者。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁2日傍晚到劦助銀髮農園關懷長輩，他與副議長陸淑美等人體驗拔芋頭的樂趣。陳其邁致詞時表示，感謝在地人士捐助400坪農園，令他覺得很感動，因為社會資源豐富，政府資源有限，此農園是民間自主自發經營，也是經營地最好的農園。

此銀髮農場規畫地井然有序，將梓官在地區民生活文化型態，以在牆壁畫畫的方式融入農場景致。此農園占地約近400坪，種植芋頭、地瓜與百香果等。

成立農園的劦助慈善會理事長李協山表示，慈善會原本就是要回饋社會，並積極回應政府長照2.0政策，協助長者在地老化。他覺得盡量不要用政府的錢，讓政府的資源可以用在他處，服務更多民眾。

該農園目前有68位長者進駐友善耕種，其中，康先生因生病精神憂鬱，無法走出家門，經親人認養銀髮農園種植蔬菜，在溫暖陽光、志工鼓勵之下，現在他天天到農園報到，還成為志工，服務其他長者，是開辦農園的最好見證。

陳其邁說，許多的銀髮族退休後足不出戶，平日兒女又多忙碌工作，時間一久，易形成與人群疏離的狀況，所以要積極鼓勵長輩參加活動，走入人群。銀髮農園促進了長輩社會參與的機會，倡導種植有機蔬果，也能使大家食得健康、安心，還能享受田園樂趣，銀髮族又多了一處體驗農作樂趣的好去處。

此外，陳其邁還談到目前的缺水情形，他說，高雄的日用水是每天130萬噸，高市府儲存水量已經至80％，至5月7日，澄清湖的水可以儲滿，但還是要請民眾節約用水；至6月中，市府保證大家一定有水可以用。

(中時 )