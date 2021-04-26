轉型城市度假酒店，晶華酒店規畫超過半年、斥資百萬打造的多功能活動空間—空中之廊Sky Studio即日起正式對外開放，位於酒店20樓的空中之廊Sky Studio是以城市綠洲的概念進行設計，坐擁有大片落地玻璃窗以及14、15號公園的萬坪綠地景致，也搭配住房專案盼能衝刺營收。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，空中之廊Sky Studio的完工以及「天空恣遊 · 活力再現」專案的推出，有著晶華邁向Well-being幸福產業的宣示意義，希望消費者前來飯店所得到的住宿、餐飲、購物體驗都能夠連帶地給予自己以及周遭親友或環境，正面的影響以及幸福的感受，無論是享受一頓低卡低碳足跡的美食、一場揮灑汗水的健身瑜伽、一趟與家人好友歡聚的旅程，都是增加幸福感，養成共好生活型態的方式。

晶華也同步推出「天空恣遊 · 活力再現」專案，房客可於住宿期間前往空中之廊Sky Studio接受大師級運動導師的專業教導，並享有19樓大班廊的貴賓禮遇，享用經過舒活升級的早餐、下午茶以及晚間飲品暢飲，於國際級高空都會景致中感受身心全然放鬆，補充滿滿元氣與能量。

以多功能活動空間進行規畫的空中之廊Sky Studio，擁有大片壁鏡、木質地板、瑜伽配件牆、以及TRX懸吊抗阻等專業健身設施，帶給房客與時俱進的運動享受，受邀前來授課的師資陣容也是健康養生界的一時之選，包括擁有23萬粉絲的瑜伽導師—Flow with Katie何雨涵、前游泳國手同時也是運動教練的—李詹瑩、經過美國瑜伽協會認證、加拿大裔的瑜伽大師Sean Gale和Darryl Trimmer，以及經過美國運動體適能協會認證的私人教練—姚學竹，一週七天、每天都有豐富精彩的課程可供房客選擇。

包含在「天空恣遊 · 活力再現」專案中的房客禮遇還包括19樓大班行政酒廊的餐飲饗宴，為配合城市度假酒店的轉型，晶華在既有的國際頂級商務風格中，導入了Wellness的健康能量，除了綠意盎然的景致外、房客還可以享用到經過精準熱量計算、可以溯源的精選食材、融合健康烹調方式與五星級廚藝的各式美食，從私人管家親手調製的綠色蔬果昔開始，展開透過食物的體內環保。

(中時 )