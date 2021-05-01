【愛傳媒葉元之專欄】五一勞動節，五一行動聯盟將發起「五一勞工大遊行」，預估號召3000人參加，今年訴求希望政府解決「低薪」、「勞保年金危機」等問題。

全國教師工會總聯合會、新北市教師會也都有參與，訴求是「調薪法制化」、「五一國定假」、「薪資要協商」、「還我調薪權」等口號，取名叫「五一紅色行動」。而且號召教師，在4月30日上班日穿著紅色衣服、配件，為「五一紅色行動」暖身。

教師的主訴求，是認為行政院有設立「勞工薪資審議委員會」，工會成員為當然代表，但軍公教的薪資審議卻沒有教師組織代表，完全掌握在行政院的「一廂情願」，行政院說了算。

2011年至2021年消費者物價指數增加16％、經濟成長36％，但教師薪資10年來卻僅調整3％，因此希望教師的調薪，要有教師組織加入協商，請問局長支持嗎？

前面是涉及中央業務，但在教師薪資部分還有一個議題，是市政府就可以解決的，就是代理教師薪資的正常化。

全國中小學約有2萬名代理教師，平均每10名教師約有一人是代理。新北市109學年度，國小代理教師1260人、國中585人，不少代理老師兼任導師或行政職務，可是一年只能拿到10個月的薪水。

國中小代理教師聘任屬地方政府權責，台北市代理教師是給一年12個月薪資、嘉義市、金門縣也是，但新北市代理教師薪資是從8月底給到7月1日，等於7、8月是沒有薪水的。

但是暑假期間，有的代理教師還是必須到學校做行政工作，例如教室消毒、器材整理等，有的體育或音樂的代理老師，如果學生要參與比賽，暑假期間也是要到校進行暑訓。

如果學校找他們來，就是把他們當義工；如果不找他們，就要找其他正式老師來帶，不見得有這方面的專長，對學生的訓練會有影響。

7月又要開始進行代理教師的招募，教育的預算不能省，元之要求教育局籌措經費，並在下個月底提出評估報告。

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)