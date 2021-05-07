今年暑假，「春秋文化」主辦「象山兒童戲劇夏令營《家有大明星》」活動，以「兒童戲劇教育」為主題，七天六夜，表演一夏，玩樂學習，創意成長！！

「象山兒童戲劇夏令營」結合戲劇、音樂、環境、肢體訓練、口語表達、創意開發…等，營造多元的趣味課程主題，結合表演藝術全方位開發孩子的各種潛能；讓孩子們遠離城市，離開每天都在接觸的3C產品，走入大自然與戲劇相遇。

2021象山兒童戲劇夏令營《家有大明星》

「春秋文化」秉著對學子的企盼、對社會的關懷，臻至文化傳承的目的，是跨界媒合的平臺；其涵蓋「春秋劇場」、「春秋影院」、「春秋學院」、「春秋養生」「春秋頻道」…等；展演場域不侷限於城市，希望透過自然人文的環境，將舞台戲劇走向城鄉，落實「文化均富」為方向。

「順元山•寺」「象山27號」是「春秋文化」位在苗栗卓蘭山之中；而「春秋舞台」正是在清靜宜人，蒼翠挺拔、滿山樹林，一抬頭，朝日照曜，欣欣向榮之地；為保有原始的自然生態，期間歷經多年的開墾，陸續創建－「景緻露營區」、「春秋藝文台」及各式「森林步道」「桐花雨步道」、「浪漫櫻花道」、「寧謐休憩區」…等，於不同時節各有獨特的色彩渲染如詩如畫之地。

「春秋文化」特地邀請《嶢嵐曲劇團》藝術總監 魏竹嶢老師、鄭農正老師（專業戲曲教師、臉譜彩繪師）、《舞拾貳號教室》教學總監 邱奕慈老師及《靖學表演》教學總監 林靖老師規劃系列課程。於 7/4（日）- 7/10（六），七天六。

「2021象山兒童戲劇夏令營」是環境與人文結合的最佳選擇，豐富有趣的課程內容，將帶領孩子們從遊戲活動中探索、嘗試與發現站在舞台上的無限可能，跳脫都市給予的制式框架，讓自然環境與藝術教育的價值發揮得淋漓盡致；透過團體生活學習與夥伴的相處之道。今夏就是你增強自信心與舞台魅力的時候！

《家有大明星》，站上象山的舞台上，人人都是那顆最亮的星，2021年的夏天一起來展現你的閃亮時刻！

【2021象山兒童戲劇夏令營《家有大明星》】

活動日期：7/4（日）- 7/10（六）七天六夜

活動地點：順元山・寺《象山27號》（苗栗縣卓蘭鎮象山27號）

招生對象：升國小三年級至升國中一年級。

報名方式：採網路報名。https://reurl.cc/MZxQbW

(中時新聞網)