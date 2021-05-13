李佳薇品牌上市 妹妹樂擔代言人。

李佳薇與友人投資500萬創立的保養新品牌「Je Dare」，今（13日）舉辦上市記者會，斜槓經營保養品牌，李佳薇表示主因是心疼妹妹李佳歡的敏感型肌膚，整張臉紅腫且長滿痘痘，「很糟糕，一直想要怎麼幫她，心疼她都不敢出門」。由於近日本土疫情嚴竣，她事前面對記者會是否如期舉行壓力，加上想起品牌籌備近3年、本打算去年底推出卻因疫情延期至今，當場忍不住落淚。所幸記者會配合防疫政策，嚴控進場人數不超過百人，且現場僅供應餐盒，最後順利舉行。

李佳薇之前在《全明星運動會2》的女子鉛球項目獲不錯成績，今受訪提及此事她滿心歡喜，開心在藍隊有所貢獻，透露一開始加入節目時，曾有網友私訊指她是拖油瓶、霸佔藍隊名額，李佳薇坦言自己一開始的表現「真的爛到爆」，一切從零開始，但即使難過，仍堅持做好自己的事。李佳薇原訂6月舉辦讚聲演唱會，因疫情影響已取消，透露最快6月將發新歌，最快7月推出新專輯。

李佳薇（左起）、李佳歡接受主持人黃子佼訪問。（羅永銘攝）

李佳薇今忍不住落淚。（羅永銘攝）

(中時 )