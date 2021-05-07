澳洲央行7日（周五）表示調升該國本季經濟成長率，歸功於利率位在歷史低點以及慷慨的財政支持，不過通膨與薪資成長仍疲軟，顯示未來數年的貨幣政策維持「高度寬鬆」。

澳央行在82頁的季度「貨幣政策聲明」指出，預料本季經濟擴張可望接近兩位數，年增9.25％，翻轉去年同期受疫情重創的情況。

但該央行強調，要達到充份就業仍有一大段差距，且薪資成長太緩慢。

根據澳洲央行的基準情境，通膨到2023年中以前都會低於目標區間2～3％的中值，薪資成長可能約2％，僅達先前澳洲礦業榮景時的一半增幅。

(工商 )