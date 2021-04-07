姊夫新婚1年就與小姨子爆不倫戀，陸女同居10年提分手遭砍死，法院日前針對這起案件展開審理。（翻攝 東網）

大陸安徽合肥一名李姓男子結婚後1年，就與當時年還是少女的小姨子發生關係，這段不倫戀持續將近10年。李男3年前離婚，與小姨子公開關係。沒想到過沒多久，女方就提出分手，李男要求復合被拒絕。去年8月李男用刀砍死女方，這起案件日前在安徽省合肥市中級人民法院開庭審理。

據大陸媒體報導，李男（34歲）、楊婧以及妹妹楊麗（化名）都是陝西人，3人在西安工作時認識。後來，李男與姊姊楊婧成為戀人，並於2008年12月結婚。李男供稱，與楊婧婚後1年，於2009年時與當時仍是少女的的楊麗發生關係。至2012年，妻子發現李男與妹妹的不倫關係後提出離婚，但因李男挽留，婚姻又持續數年。到2018年，李男與楊婧終於離婚，此後便與便與楊麗一起生活。2019年初，楊麗提出分手，李男多次要求復合未果。

去年8月7日上午，李男到合肥市楊麗工作的餐廳再次要求復合，仍然遭到拒絕。同日下午，李男在附近超市購買一把菜刀回到餐廳，與女方談判破裂後，憤而用菜刀砍向女方頸部、肩膀以及手部，造成被害。報導指出，死者家屬要在庭審求法院判處李男死刑，還死一家一個公道。

監視器錄下凶嫌到超市買刀，成為重要證據。（翻攝 東網）

(中時新聞網)