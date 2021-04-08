為友善「高年級生」長輩，7-ELEVEN今（8）宣布，攜手長期關懷屏東地區長輩的畢嘉士基金會推出全新的「樂齡門市」，將設立在屏東基督教醫院內的「7-ELEVEN屏基門市」營運模式轉型，全聘用45歲以上中高齡者擔任門市夥伴，從招募員工、改善工作手順、協助職務再設計等培力過程，為當地熟齡族創造工作機會，打造更友善的職場環境！

7-ELEVEN表示，去年畢嘉士基金會以法人加盟身份加盟「7-ELEVEN屏基門市」，成為超商首創的樂齡門市，從「省力化」、「適齡性」、「經營模式」三大方向著手，包括將乳品箱重量減半、提供放大鏡、放大訓練課程手冊等，並考量樂齡店員的體力，將原先8小時的排班工時，調整成以4～6小時為單位，打破年齡限制，培育中高齡夥伴的職場工作力。

7-ELEVEN表示，為打造全聘用中高齡夥伴的「屏基門市」，此次與畢嘉士基金會合作籌備期長達一年以上，從門市設置、建構經營模式、優化工作流程到人力聘用，與基金會共同研擬適合樂齡者的工作流程、規劃省力化輔助工具、安排門市現場觀摩等，透過「職務再設計」優化工作流程、設計專屬樂齡者的學習課表等，以增進中高齡夥伴的工作效能，並安排彈性工時，排除因年齡或體能的就業歧視，讓樂齡夥伴更加速上手。

7-ELEVEN並指出，為建構高齡友善環境，2020年起也發展首間「樂齡友善店型」，位於台北木柵的「7-ELEVEN指南門市」因顧客多為長輩，為了長輩到店購物更方便，導入多項高齡友善措施，例如門市提供放大鏡、老花眼鏡、特製設有放大鏡的購物推車等，預計今年底前將擴大到中南部開設「樂齡友善店型」，讓更多長輩能夠增加外出互動機會，保持健康活力。

此外，7-ELEVEN強調，其實從多年前就超前部署，配合勞動部政策進用中高齡員工，與銀髮中心定期合作舉辦體驗式徵才活動，今年預計再招募超過200位中高齡夥伴加入門市的行列，由企業與社福團體、政府攜手創造樂齡就業友善環境。

(工商 )