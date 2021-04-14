兩年一次的全國身心障礙國民運動會，111年將由台中首次擔任主辦城市，預計明年4月9日至12日盛大登場，預估近4000位隊職員及選手齊聚競技。副市長令狐榮達14日出席籌備處揭牌儀式表示，市府積極打造酷城市、酷運動，將全力以赴籌備，也盼各委員及教育部體育署等單位支持協助，提供身障選手舞台，發揮實力創下佳績。

令狐榮達指出，109年全國身障國民運動會在台東，台中代表隊共奪得92金、67銀、32銅，排名全國第二，他去年代表盧市長前往台東交接會旗，今日依規成立籌備處，市府將全力以赴籌備賽事，讓選手在賽場上盡情發揮，展現訓練成果。

教育部體育署組長呂忠仁表示，全國身障國民運動會落實國際身心障礙公約，保障身障朋友運動權，賽事包括11項運動種類及4至5項聯誼性比賽，是身障選手最重視的綜合性賽會之一，目前國內身障朋友約118萬人，中央除與地方共同推動身障樂活計畫外。

透過全國身障運挑選優異選手參與國際比賽，包括帕拉林匹克運動會、亞洲帕拉運動會、聽障奧林匹克運動會等，感謝市府對全民與競技運動的支持與協助，台中承辦過許多國際、國內賽會，相信這次比賽會順利、成功舉行。

台中市身心障礙體育總會理事長林孟令指出，他接任理事長後，將持續保障身障朋友運動權，秉持熱誠、誠摯的心一起努力讓賽事圓滿。中華民國殘障體育運動總會會長穆閩珠說，殘障體育運動總會業務包括培養參與國際競賽的選手，推廣各種身障運動等，感謝市府支持身障運動，將盡全力協助賽事順利舉行。

運動局說明，台中是首座成立身心障礙體育總會的城市，在身心障礙運動推廣上不餘遺力，去年全國身心障礙運動會，多名台中選手寫下大會與全國紀錄，期望明年全國身障國民運動會再接再厲，讓選手發揮自我潛能。

今日籌備處揭牌儀式，令狐副市長、運動局長李昱叡出席，與教育部體育署組長呂忠仁、中華民國殘障體育運動總會長穆閩珠、台中市身心障礙體育總會理事長林孟令、中華民國體育運動記者協會理事長黃顯祐共同揭牌。

(中時 )