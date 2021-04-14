45歲的凍齡女神天心，今天(14日)也獻出她的愛心，出席幫助遲緩兒的公益活動。人美心也美的她，這是第二次擔任愛心大使，更到早療機構陪伴孩子們一起玩遊戲，她也表示看到孩子們雖然口語、行動不方便，但仍不斷的在生活中學習，讓她相當感動。

凍齡女神獻愛心 天心自曝最近忙告人

先前曾多次說過不生小孩的她，在被問到有了這次陪伴孩童的經驗，是不是有改變不想生的想法，天心仍堅持還是先玩別人的孩子就好。因為受新冠肺炎疫情影響，與老公分隔兩地，天心透露自己每天都很想念老公，只能透過視訊一解相思，讓她忍不住直呼：「感謝視訊、感謝科技！」

天心出席公益活動，竟自曝最近忙著告人。(攝影/邱子軒)

指揮中心今天宣布，下週三(21日)開放民眾自費施打AZ疫苗，聽到這消息的天心直說，要去打，馬上就去施打，畢竟經常出現在機場或公眾場合，希望透過疫苗可以讓自己有多一層保護，而老公在韓國也已經排隊等著施打疫苗了。

最近開拍新劇，讓她在現場調皮的開起了玩笑，語出驚人的提到，自己最近除了忙著拍戲也忙著告人，讓現場眾人一陣驚呼，原來只是因為劇中飾演律師，讓她必須每天都張牙舞爪的告人。天心也表示，這次拍攝電視節目，老公在看到新加入的小鮮肉禾浩辰後，第一次緊張了起來，她也讚不絕口的說，可見禾浩辰的魅力無邊界，男女都會喜歡他，也希望這次的新作品可以帶給觀眾耳目一新的感覺。

(中時 )