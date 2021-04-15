JC堃今年52歲，身為醫美診所院長，外型保養得宜，已開設醫美診所15年，生意頗佳，粗估身價上億，他從大學開始創作寫歌，熱愛音樂，但在大五開始當見習醫生，加上家人期望他成為醫生，忍痛放棄歌手之路，不過如今他靠自己圓夢，近來推出新專輯《初心》，成功跨界歌壇。

JC堃感性說：「即使從事醫學事業，對音樂的熱情不減，這張專輯《初心》我花了5年的時間籌備規劃，記錄我的生命歷程完成我的夢想。」他身高183公分，體重75公斤，外貌凍齡，擁許多熟女粉絲支持，他過去就讀大學時，才華洋溢、桃花很旺，曾兼差當音樂老師教吉他，眾多女學生好康道相報都慕名前來報名。

他已婚育有2個小孩，家庭幸福，如今推出專輯，家人相當支持，小孩也覺得他的歌聲很棒，大讚：「是被醫美院長身份耽誤的歌手。」他近年來用心籌備新專輯，特地收錄在大學創作的第一首歌〈風雨中〉，邀來金曲製作人蕭賀碩操刀，他感謝表示蕭賀碩是他台北醫學院的學妹，「剛開始請她來製作時，她要求十分嚴格，我花了半年的時間積極練唱歌技巧，聽到成品覺得細節處理得很完整，很滿意。」

〈風雨中〉釋出後，榮獲咪咕音樂-尖叫原創榜第3名，第1名是王嘉爾、林俊傑的合唱曲，第2名則是于文文，一看到好成績，JC堃又驚又喜：「前十名都是大咖音樂作品，受肯定表示自己的創作有市場性，對自己的音樂更有把握。」

JC堃身為醫美診所院長，熱愛音樂，花5年籌備新專輯。（固力狗娛樂提供）

(中時 )