即便仍處於疫情期間，但愛情電影《當男人戀愛時》，仍是爆出亮眼票房與絕讚口碑，由邱澤飾演的討債台客，遇上許瑋甯飾演的農會之花，虐心愛戀榨乾影迷眼淚，近來紛紛有網友奔相走告，進場務必備好衛生紙，許多影迷也表示被男神邱澤的反轉魅力電到，包含空窗好些時日的美女主播黃倩萍，直接po文告白邱澤：「就是我的天菜啊！」。

揮別上一段婚姻的美女主播黃倩萍，如今已復出主播台，也經常運用臉書來分享日常生活，日前她在疫情緊張時期臨危受命，飛到美國華府連線報導總統大選，除了選情外，也透過社群分享當地真實景況，敬業表現讓人非常敬佩。

而看上去非常凍齡的黃倩萍，自從離婚後，感情已空窗多時，不料今天(4/20)一早她po文，表示有個人影一直迴盪在她腦海，那就是《當男人戀愛時》的邱澤，「已經三天了，腦子一直迴盪電影片段跟主題曲，誰看完能不愛邱澤的？」。

黃倩萍仔細地描述「心上人」，表示邱澤在戲中「一身江湖瞎趴味man炸的討債流氓，卻那麼孝順善良，眼神還透露天真單純深情款款」，反差萌的部分值得100分，且把妹的方式真的非常獅子座，「死拼命要孔雀開屏秀自己，狂得好可愛，誰能不心動？」，至於遇上冰山美人許瑋甯，「獅子男看到了冰山美人身上，跟他一樣的特質，對生活無奈卻硬頸不認輸，愛了就給一輩子承諾照顧，鐵漢柔情」，直呼邱澤就是自己的天菜，也坦言就只看了邱澤這部戲，直接被圈粉，更承認邱澤是她的新歡無誤，「摔東西的時候也很江湖帥」。

(中時新聞網)