天心14日出席心路基會會「愛從1開始，一塊FUN轉遲緩兒救學計畫」公益記者會，她和韓籍攝影師老公金英敏結婚5年，因疫情分隔兩地，她今年2月和老公長達200天沒見面，決定在農曆年前飛首爾，但僅待了短短1星期，又因新戲《最佳利益2》開拍又得回台，光是隔離就14加7共21天，本身已經很怕打針的她，3周內就做了4次核酸檢測，相當辛苦。

天心透露，核酸檢測要用棉花棒直探鼻腔深處，深到靠近兩眼之間的位置，直說「那根本像在收集我的腦髓吧」，到第四次時痛到差點做不下去，還打給老公抱怨：「都是為了看你我才這麼痛苦」，老公聽聞後頻頻道歉，她嚇到回說：「別別別，我撒嬌討拍而已啦。」

各國陸續開打疫苗，天心透露老公在韓國排隊等打疫苗，她也考慮要施打，雖疫苗反應各人不同，天心以流感疫苗舉例，認為雖有風險、但優點多過缺點。維繫異國戀不易，天心透露，過去因老公常睡不好，半夜驚醒，最後實在受不了，也深感睡眠的重要，她表示：「不要疑神疑鬼，我從不查勤，也要保持愉悅心情，睡眠充足，睡不飽不會有幸福的」。她因居留證有1年限制，最晚明年2月會再赴韓國。

天心二度參與心路基金會活動，這回跟小小孩互動，她說自己平常眉毛畫不好就想摔筆，但看小朋友一直做重複的事仍然笑嘻嘻，真的不容易，也令她頗有收穫，呼籲大眾獻愛心幫助遲緩兒發展。

天心（右）與心路早療孩童分享互動點滴。（心路基金會提供）

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