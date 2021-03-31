一名自稱是董事長、全身愛馬仕的吳姓女子，昨日晚間未買第二件6折巧克力，怒嗆女店員，遭網友肉搜、撻伐。（圖／翻攝自IG）

一名自稱是董事長的吳姓女子，在《爆料公社》PO出5段影片，指控超商店員態度惡劣，不僅出手扯店員胸前名牌，更怒嗆對方「來告我啊！我全身愛馬仕沒差！」引發上萬網友撻伐，有網友肉搜後發現，她是經營進口汽車經銷商，她的臉書、IG皆被留言灌爆，紛紛留言「跟妳買車有第二件6折嗎？」

吳姓女子昨（30）日晚間在新北市的一間便利商店，詢問第二件6折的巧克力，由於該時段只有女店員一人，當下未馬上回應令她當場爆氣，直接上前扯掉女店員胸前的名牌，更口出狂言怒嗆「沒關係妳告我啊，我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差。」

吳姓女子經常在個人IG分享成交照片。（圖／翻攝自IG）

吳女甚至揚言要投訴媒體，稱自己最近跟消保官還不錯，「做服務業就是要謙虛點」，誇張行徑令人看傻眼，文章曝光短短一個小時，遭上萬網友灌爆。

上萬網友湧入吳女的IG，留言灌爆要求她道歉。（圖／翻攝自IG）

網友也肉搜出吳女的身分，發現她是經營進口汽車經銷商，她經常在IG分享成交車及打小白球照片，不過許多貼文皆已被網友留言塞爆，「買車子第二件有6折嗎？」、「全身愛馬仕，會在意第二件6折喔？妳也是這樣去買愛馬仕嗎？」、「妳買愛馬仕也有跳針問6折嗎？」、「愛馬仕阿姨臉腫腫喔，可以謙虛點嗎？」、「出來道歉！服務業不是給妳這種人糟蹋的，跟消保官很熟又怎樣？個人的素質差，走到哪裡都會被唾棄」等。

對此，超商公關也表示，內部已掌握此事件，若有消費爭議，後續將會協助門市夥伴確保權益，建議消費者可透過客服反映意見。」

(中時新聞網)