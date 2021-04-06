太魯閣號408車次出軌，計奪走50人寶貴生命。（中時資料照／趙雙傑攝）

台鐵太魯閣號408車次2日上午9時許，因撞上從邊坡滑落到鐵軌的台鐵外包工程車出軌，釀50人枉死與200多人輕重傷慘劇，其中一名21歲女憲兵蔡慧鵑，也不幸在這起重大事故中罹難，當天她搭這班列車前往花蓮參加家族旅遊，接近事故地點前還貼心在LINE的家庭群組詢問「要不要買麻糬？」沒想到訊息發出1分鐘後，就不幸罹難。

蔡慧鵑女在家人眼中是相當乖巧、貼心的孩子，高中成績優異可錄取頂尖大學，但她卻為了分擔父母經濟壓力，毅然選擇從軍，派至台南憲兵隊服役，服役期間持續進修，工作表現也受到長官賞識，目前則在台北受訓，這次連假跟家族約好到東部出遊，她的家屬、親友自台南包遊覽車出發，她獨自從台北搭太魯閣號到花蓮，不料卻搭上這班死亡列車，就此天人永隔。

蔡慧鵑2日當天搭乘太魯閣號408車次從台北出發，上午9時27分在Line群組詢問「要不要買麻糬給你們？」，沒想到1分鐘後就發生意外。

蔡慧鵑的靈車昨天在歸仁警分局協助前導下，從花蓮啟程回到關廟，讓蔡女「回家」看最後一眼，不少親友都等在家門口等候，下午2時當警方前導車駛近蔡家時，蔡慧鵑的阿嬤哭著在親友攙扶下看著孫女大體頻喊「鵑仔，妳回家了！」讓人聞之鼻酸。

(中時新聞網)