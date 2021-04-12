各界慰留林佳龍竟是交通部下令？ 曝多公會忍不下去投訴爆料 鄭麗文轟：毫無人性！無恥！

太魯閣號意外發生至今10天，交通部長林佳龍去留問題引發各界關注，這幾日開始出現慰留聲浪，國民黨立委鄭麗文痛批，「這已經不是噁心可以形容了，這是毫無人性、無恥」，並踢爆，相關團體是收到交通部指令，被要求出面慰留、稱讚林佳龍。

國民黨立院黨團今（12）日召開「交通部長戀棧不走 主秘串連護主」記者會，鄭麗文表示，太魯閣號意外釀49死，尤其在普悠瑪的18條人命後，這兩年來改革淪為空話，不但部長要走，行政院長更要下台負責才對。

這兩天各界出現慰留林佳龍的聲音，鄭麗文直言，這場慰留大戲，背後的導演就是交通部長的主任秘書，發生這麼大的慘劇，還有很多人在醫院，事故的究因、究責，以及家屬的照顧、罹難者後事的料理、台鐵的通車，更重要的是台鐵局接下來如何改革。

交通部長林佳龍。 (資料照片)

至於林佳龍說到現在還沒走的原因，是要把爛攤子處理好，鄭麗文質疑，所以今天部長辦公室，每一天到底在忙什麼？完全不是總統、行政院長慰留，也不是林佳龍所說現在還不能走，為了善後、要等事情告一段落。

「因為這些人都受不了」，鄭麗文說，這也是為何今天要舉行記者會的原因，大家都是台灣人，看到這麼悲慘、不可思議的事故，誰不心痛？結果主秘一一聯絡要求他們力挺、慰留林佳龍，包括中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、民宿協會、小客車租賃商業公會、中華郵政、中華電信、桃園機場企業公會等交通部主管的國營事業，或交通部所屬的相關民間團體，敢怒不敢言，所以才找國民黨團，因為他們都覺得不可思義，為什麼收到交通部的指令要趕快出來慰留、稱讚林佳龍，「這已經不是噁心可以形容了，這是毫無人性、無恥」。

鄭麗文直指，現在林佳龍每天在盤算的就是他的政治前途，首先看能不能不要走，但問題是，一向討厭他的蘇貞昌把他當防火牆、止血袋，希望到林佳龍走為止，他可以保住閣揆的位置，所以林佳龍的上上策是不要走，如果非走不可，也要塑造悲劇英雄、是不得已要扛的。

針對這些民間公會，鄭麗文表示，因為疫情，去年一整年多慘啊，最慘的就是交通部底下的相關觀光旅館事業，通通都靠交通部的紓困，所以交通部叫他們慰留部長，他們敢說不嗎？今天才第10天，太魯閣號亡者屍骨未寒，部長辦公室每天在忙什麼？鄭感嘆，到底多少家庭、多少亡魂才能喚回民進黨政客的良心。

【全程影音】國民黨團召開「交通部長戀棧不走 主秘串連護主」記者會

(中時新聞網)