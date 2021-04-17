蘇貞昌、林佳龍負面聲量線圖。（陳冠安提供）

蘇貞昌文字雲。（陳冠安提供）

林佳龍文字雲。（陳冠安提供）

台鐵太魯閣號慘案後，國民黨一再砲轟行政院長蘇貞昌神隱、意圖由交通部長林佳龍背鍋請辭。國民黨青年部主任陳冠安分析臉書大數據，事發半個月來，林的聲量的確比蘇高，但蘇的心情憤怒指數卻是林的1.6倍，顯示蘇神隱想讓林背鍋的策略並未成功。

國民黨青年部主任陳冠安表示，太魯閣號交通意外已經過去兩周，林佳龍將為督導改革台鐵不周承擔起政治責任，於20日請辭生效，然而截至今日，雖然蔡英文總統有在臉書上拋出空泛的改革方向，連綠營人士都看不下去外，民進黨內部其實更關心的還是後蔡時代的派系政治與權力運作。

陳冠安說，綜觀整起太魯閣號事件，綠營最關注的其實是誰背鍋的派系權力鬥爭，從台鐵總體檢報告有沒有被核定、落實，都可看到林佳龍的正國會和蘇貞昌的蘇系或明或暗放消息、爭鬥責任歸屬，且當部屬的林似吃不少暗虧。

他說，從4月2日事發至16日的臉書大數據來看，若將林佳龍與蘇貞昌的名字連結關鍵字「台鐵」，林的臉書聲量約是蘇的2倍，但將心情數與憤怒數做比值，蘇的憤怒比值0.062、林佳龍則是0.039，意即討論負面聲量個人占比，蘇是林的1.6倍。也就是說，林的討論度雖比蘇高，但林被罵的程度並不如蘇，反倒是想拿林當擋箭牌的蘇逃不了被公眾責難。

陳冠安認為，外界盛傳蘇不准林即刻請辭，是想讓砲火先集中在林，減少究責行政院為何不核定台鐵總體檢報告或相關列管事項未落實。從文字雲來看，確實讓林佳龍在這波的網路討論關鍵字，集中在「請辭、善後、負起責任、戀棧」等相關詞組，但從效果來說，蘇也沒全身而退，「改革、核定、體檢、否決」等相關詞組也包圍著蘇，顯示網民仍認為行政院難辭其咎。

陳冠安表示，發生太魯閣號事件這種不幸事件，執政黨應當想的是如何改革、如何弭平傷痛、如何讓事件不再次發生，但從這兩個禮拜來看，民進黨卻更多的是考量派系權力鬥爭，截至目前為止，仍看不出政府對台鐵的具體改革面向與時程。

陳冠安提醒，除了台鐵以外，整體交通的改革，包括行人、道路安全也是迫在眉睫，因為從蔡政府上任以來，交通事故、受傷人數與死亡人數都增加近2成，顯示執政黨不只改革失敗，更讓交通安全惡化。

陳冠安說，從這次太魯閣號意外，以及許多交通事故來看，其中有相當高比例都是年輕族群，每一位都是國家的重要資產，未來政府必須從軟硬體進行全面通盤的交通改革，還給國民免於恐懼的安全環境，而不是推鍋卸責，才是人民迫切希望的改革。

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(中時 )