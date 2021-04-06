大陸女星劉亦菲以空靈氣質、清純形象，而被受封為「神仙姐姐」，劉亦菲近期一甩過去遭指發福、腫臉的負評，整個人瘦了一圈、仙氣爆表，而陸網今（6日）則曝光野生劉亦菲逛街照，儘管劉亦菲頭戴帽、戴口罩，只露出一雙眼睛，但劉亦菲一雙大眼睛相當俏麗，讓她舉手投足絕美、氣質爆表。

微博博主「吃瓜少女張小寒」今早曝光野生劉亦菲逛街照，她打扮低調，身穿厚外套、寬鬆褲子、戴口罩，長髮則簡單用髮夾夾起來，劉亦菲隨後則被直擊和身邊工作人員一起逛街，她與同行友人溝通途中還不禁皺眉，模樣相當可愛，而劉亦菲接著則在平價商店買了一頂黑色漁夫帽，她買完後就率性地直接把帽子戴在頭上。

劉亦菲皺眉也可愛。（圖／取材自吃瓜少女張小寒微博）

儘管劉亦菲蒙面又戴帽、只露出一雙眼睛，不過她舉手頭足仍絕美。（圖／取材自吃瓜少女張小寒微博）

儘管神仙姐姐蒙面又戴帽，不過只露出一雙大眼睛的她依舊俏麗，劉亦菲舉手頭足仍絕美、氣質爆表，網友也大讚：「美女皺眉，也太可愛了」、「怎麼看都好漂亮」、「美女戴啥都好看」。

其實劉亦菲近期忙與陳曉搭檔拍新戲《夢華錄》，這對組合很受外界期待，陸網日前還則流出一組陳曉與劉亦菲的劇照，只見陳曉和劉亦菲頂著古裝頭飾，分別身穿藍色、白色古裝劇服，陳曉手掌朝上、劉亦菲則是伸出纖纖玉手，兩人甜蜜牽手的畫面狂噴CP感，照片曝光後，微博還以「劉亦菲陳曉牽手路透」登上熱搜榜，可見話題超夯。

陸網日前流出陳曉與劉亦菲的劇照，穿古裝的兩人甜蜜牽手，畫面散發粉紅泡泡。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

(中時新聞網)