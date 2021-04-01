前調查局航基站機動組組長徐宿良（右）及其妻子李翠萍（左）。（翻攝當事人臉書）

前調查局航基站機動組組長徐宿良因搞丟市價千萬的6.5公斤安毒，遭桃園地檢署29日大動作搜索住家共4點，桃園地檢署今（1日）晚間依法公布查扣項目列表，包含現金、名車以及數量驚人的名包與名表，其中光是3輛車粗估總市價就已達600萬元。

根據檢方公布的查扣列表，精品包部分，包括香奈兒包10個、LV包4個、愛馬仕包6個、Gucci包2個、Fendi、Celine、BV包各1個，共計25只；車輛部分，包含賓士休旅車GLB200、賓士E200、馬自達 CX5，共計3部；手錶部分，分別為2支AP、7支勞力士、6支沛納海、4支OMEGA、4支愛馬仕、2支Frank Muller、2支崑崙表，以及BMW、ROUNDWELL各1支，共計29支。

據Yahoo汽車網上明示的汽車售價，賓士休旅車GLB200市價216萬元起、賓士E200市價286萬元起、馬自達 CX5市價98.9萬起，光是三台汽車價格經初步加總，就已達600萬元。

此外，檢方查出，調查官月薪約10萬元，徐宿良夫妻倆卻滿身精品，妻子李翠萍經常在臉書炫富曬照，塗鴉牆上滿是各大精品包，李還將愛馬仕絲巾錶框，作為裝飾品陳列在牆上，在臉書寫下客廳如同「繽紛愛馬仕動物樂園」；值得一提的是，李翠萍曾於臉書上發出一張徐宿良駕駛賓士的照片，但徐平日卻低調駕駛馬自達代步，行為有出入，才意外引起檢調關注。

外傳在徐住處搜出5000萬巨額現金等，桃園地檢署、調查局昨天都發新聞稿否認，指與事實不符，但以偵查不公開為由，不願說明詳細內容。但經過1天後，檢方又說依照「偵查不公開作業辦法」相關規定，有適度公開說明必要。

檢方查扣名錶。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

檢方查扣10個香奈兒包。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

檢方查扣4個LV包。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

檢方查扣6個愛馬仕包。（檢方提供／賴佑維桃園傳真）

檢方說明，因偵辦過程中，發現徐宿良跟李翠萍帳戶中，有多筆與收入顯不相當之金額流入，專案小組認為與其職務及財務狀況顯不相當，因案情發展需要，搜索他住處等4處地點，並查扣相關帳戶、證物。

李翠萍於臉書發出丈夫徐宿良駕駛賓士的照片。（翻攝當事人臉書）

檢方指出，一共查扣8個帳戶，目前結餘87萬元，金錢流向仍在清查。其餘還查獲現金170萬元、名錶29支、名牌包25個、汽車3部。不過毒品還沒尋獲，毒品消失原因還在偵辦中。

(中時新聞網)