中鋼(2002)預計4月中旬將開出5月盤價，在全球熱軋價格續攀高，且煤鐵原料價格居高不下，業界看中鋼5月內銷盤價續開高幾乎底定，中鋼月盤挑戰連11月上漲，今日股價大漲1元，率領鋼鐵股續攻。

受惠鋼市景氣復甦，中鋼及中龍第一季共出貨344萬噸優於預期；中鋼對下半年鋼市也仍持正面看法，上半年鋼價漲勢確立，第三季仍可望穩漲，鋼鐵股近期由中鋼集團中鴻(2014)領軍上攻，今日由中鋼率鋼鐵股多頭續揚。

受惠鋼市熱絡，中鋼累計前2月自結稅前淨利約74.6億元，已超過去年第四季稅前淨利62.6億元。法人推估，中鋼3月產品量價俱揚，獲利可望持續增長，首季獲利上看100億元。

展望第二季，中鋼4月及第二季盤價小幅調漲，預告鋼品價格相對國際行情仍具補漲空間，法人預期5、6月內銷盤價再開高機率高。法人推估，中鋼第二季獲利維持高檔，整體上半年獲利有望挑戰200億元。

中鋼集團中鴻上半年鋼價可望同步跟漲，上半年獲利可期，中鴻近期股價持續攀新高。

就鋼價走勢來看，歐美熱軋價格飆高，亞洲鋼價硬挺，且煤鐵原料價格居高，加上美國公布2.3兆美元基建計畫，中國大陸將降低鋼材出口退稅，並嚴加限產等因素帶動，5月指標的亞洲各大鋼廠續開高盤可期，中鋼也可望挑戰連11漲。

鋼市行情自去年下半年來持續復甦，中鋼的月盤鋼品價格已連續10月上漲。中鋼預計在本月中旬開出5月盤價，可望挑戰連11漲。中鋼盤價續看漲，中鴻盤價亦可望同步挑戰連11個月上漲。

鋼價連續上漲，鋼市上半年熱絡可期，業者上半年營運均持續好轉，鋼鐵股今日由中鋼領軍上攻，新光鋼(2031)、盛餘(2029)等同步上漲。此外，官田鋼(2017)連續第二天大漲。

(時報資訊)