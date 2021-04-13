歐股周一從歷史高點回落；因投資人觀望企業財報表現先落袋為安。法國兩家公用事業公司結束多月紛爭，合併交易成功，股價上揚。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌1.99點或-0.46%，為435.24點，從上周五再創的歷史高點回落；科技股、旅遊休閒股、大宗商品股領跌。

法國環保集團威立雅(Veolia)和法國同業蘇伊士(Suez)分別上漲9.7%和7.7%。兩家水資源管理公司同意進行130億歐元的合併交易。

華爾街投資人觀望於經濟數據和企業財報的發布，美股主要指數隔夜收低。

據Refinitiv IBES數據顯示，歐企四月稍晚即將公布的獲利數據可能加速成長，分析師預期泛歐STOXX 600上市公司第一季獲利將增加47.4%；多數的支援將來自於消費者周期性公司和工業企業。

以英國國內市場為主的富時中型股指數下跌0.4%，然仍徘徊於上周創下的歷史高點附近。英格蘭周一跨入社交鬆綁第二階段，包括多數非必要商店，酒館、餐廳、健身院、理髮廳結束三個多月的封鎖，逐步開放。

Kingswood駐倫敦首席投資長Rupert Thompson指出，英國很清楚地確定有疫苗快速推出和染疫率的下降；即便如此，接下來的經濟復甦速度仍然為不確定。

在全球經濟復甦和大規模刺激的寄望下，歐股上周終於收復疫情期間所有失土，並且衝破去年二月疫情前的歷史高點。然而歐洲復甦的速度仍受到緩慢疫苗接種進度和歐陸新一波疫情等因素的干擾。

廉價航空公司易捷(easyJet)和瑞安航空分別下跌3.9%和3.6%。由於擔憂經濟重啟後的需求回升情形，匯豐下調該兩家公司評級。

義大利醫療診斷技術集團DiaSorin大漲9.6%。該公司宣布以18億美元收購美國競爭同業Luminex。

(時報資訊)