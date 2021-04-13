台股今(13)天盤中雖然再度觸及萬七之上，17041.37點刷新歷史天價，但在萬七大關賣壓沉重以及科技股之下，指數由紅翻黑，終場帶量下跌34.79點，收在16824.91點，跌幅0.21%，單日震盪幅度達1.42%、239.15點，成交金額4641.65億元。台北外匯經紀公司新台幣兌美元為28.465元，貶值0.6分。今日外資(不含外資自營商)在台股賣超17.5235億元。

從類股來看，今天力抗跌勢收紅的多以傳產族群為主，包括水泥、食品、玻璃、造紙、運輸、百貨、金融等，科技族群則是下跌居多，這波表現強勢的生技股也同步回檔。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期中國飛騰等企業遭美國拜登政府列入出口黑名單，衝擊人氣高漲的高價IC設計族群投資信心，連帶也給市場一個漲多獲利了結的理由，相較之下，具有漲價題材的景氣循環股表現相對亮眼，也成了近期帶動指數上攻或是擔任電子股回檔時的撐盤要角。

雖然今天台股帶量下跌，不過，葉獻文認為，這僅是漲多回檔、遇到萬七大關的高檔震盪，特別是台股整體企業獲利年增率展望看升，包括半導體產能滿載、原物料族群在疫情之下報價不斷揚升等因素推升下，獲利增幅有望持續上修。

葉獻文認為，第二季台股指數仍有創高的可能，不過，個股表現將更勝指數，特別是中小型股更有表現空間，建議投資人逢拉回時可透過台股基金佈局；產業方面，科技股以半導體等具有實質獲利的企業為主，另外，包括民生消費股、具漲價題材的塑化、鋼鐵、航運等，也都將是資金聚焦人氣族群。

渣打銀行認為，目前股市由資金行情過渡到景氣行情，過渡期間可能還要1~2季，因此股市震盪難免，只要是由需求面帶動的通膨，遇到指數拉回，可汰弱留強布建持股部位。

(時報資訊)