去年因疫情干擾比較基期偏低，西進水泥廠首季業績表現都不錯，再加上漲價、多元化經營題材，水泥股多頭人氣匯聚，台泥(1101)、亞泥(1102)盤中漲幅都在1.5%以上，二線水泥股十分強勢，信大(1109)強漲5.78%、環泥(1104)漲幅則在3%以上，而嘉泥(1103)漲勢也超過2%，推升上市水泥指數漲幅逾1.5%。

大陸當局基建力道維持強度，並持續落實「錯峰生產」，市場供需情形良好，下游需求熱絡，現階段大陸水泥廠的庫存偏低，大陸水泥、熟料價格持續攀升，今年以來，大陸部分地區已經4度調漲報價，法人樂觀看待西進水泥廠2021年營運表現。

截至202年4月8日，中國大陸全國水泥價格指數年增2.51%；信大所在的華東地區，水泥價格指數年增5.35%。信大2021年首季營收年增55%，法人預期，獲利將繳出佳績，而全年度來看，信大2021年中國大陸營收年增將看15%以上。

新冠肺炎疫苗問世後，各方都期待疫情緩和，全球經濟解封迎來成長，嘉泥目前主要旅宿業的投資基地在日本沖繩，轉投資的日本沖繩Hotel Collective2020年表現雖不如預期，但2021年值得期待。為了分散風險，嘉泥斥資11.57億元取得雲朗觀光23.1％股權，布局台灣旅宿業，對未來營運也能增添活水。

(時報資訊)