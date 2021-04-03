有些客人毫無耐性，只要店員或其他客人動作稍慢一點，他們就可能會發脾氣，甚至口出惡言。南非有一名喜劇演員提到，日前他至麥當勞「得來速」點餐，期間被後面的女奧客按喇叭催促，甚至還伸出中指嗆聲，喜劇演員見狀並未回擊，而是出奇招讓對方相當無奈。

So I was in the McDonald’s drive-through this morning and the lady behind me continuously hooted at me and flipped me... 由 Nelly Zenani 發佈於 2021年3月3日 星期三

根據《Someecards》報導，南非喜劇演員澤納尼(Nelly Zenani)在臉書提到，日前他至麥當勞的得來速(Drive-Through)點餐，後面的女客人疑似不滿澤納尼點餐速度慢，期間不斷大聲吼叫、狂按喇叭催促，甚至還比出中指的手勢，讓澤納尼相當傻眼。

但澤納尼並未與女客人對罵，將車開到第2個負責結帳的窗口時，他詢問收銀員，後面的女客人點了哪些餐點，並表示願意幫她買單，而輪到女客人結帳，在收銀員的告知下得知此事，似乎對自己剛才脫序的行為感到不好意思，還從車窗探出頭來，不斷看著澤納尼。

沒想到澤納尼至第3個取餐窗口時，他便遞出2張收據，不只取走自己點的餐，還有後面女客人的餐點，笑著表示「我幫她付了錢，所以餐點是我的了，她必須花更多時間再排一次隊，學習如何培養耐性」。PO文獲得23萬人分享，不少人笑著說「還以為是以德報怨的故事，沒想到劇情神轉彎」、「女奧客當下一定很感謝你，渾然不知自己被耍了」。