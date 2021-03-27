遭台南地檢署撤銷易科罰金，3次提聲明異議都遭駁回的台南檢舉達人蘇大媽，第4次聲明異議竟逆轉成功，南檢認為台南高分院裁定違法，仍預定下周傳喚蘇女到案，由執行檢察官實質審查決定是否發監執行，另研議向最高法院提非常上訴。

「台南高分院裁定的適法性有問題!」南檢襄閱檢察官林仲斌表示，高分院質疑的程序瑕疵，是對南檢撤銷蘇女易科罰金時，未告知她另可易服社會勞動，不符程序，裁定結果逆轉，此舉令南檢不服，直呼違法裁定。

林仲斌解釋，南檢發出的傳票上已告知有易服勞動項目，下周傳喚蘇女到案，執行檢察官還會當場告知權利事項，蘇女屆時仍可主張選擇易科罰金或易服社會勞動任1項，但若蘇女想易服社會勞動，還必須要有實質符合要件，執行檢察官會作實質審查，若未符合要件，仍會直接執行發監。

林仲斌認為台南高分院的裁定違法，他指出，蘇女前後共提出4次聲明異議，台南高分院前3次都已駁回，審查案子先程序、後實體是法律機基本的ABC，前3次審案法官應早就審完程序，沒問題才會駁回。

此案是蘇大媽2019年大鬧中西區某復健診所，遭提告違反醫療法判刑5月，原可易科罰金15萬，卻因期間她仍持續濫訴及擾亂公署，遭檢察官撤銷易科罰金，蘇女4度聲明異議，前3次失敗，第4次質疑程序瑕疵終於一舉逆轉，台南地檢署正研議向最高法院提出非常上訴。

(中時 )