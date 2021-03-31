台中市政府警察局第四分局黎明派出所，日前接獲轄內銀行來電，表示有位客戶要將40萬元匯到陌生帳戶，行員直覺有異，希望警方到場協助；員警獲報立即派遣巡邏警員謝佳霖、吳翰爵馳赴現場，發現一名61歲的陳姓婦人，接到詐騙集團電話以假客服、假檢警真詐欺方式要誘騙婦人上當匯款。幸在行員機警反應及員警現場提供專業的實務經驗，替陳女守住辛苦存下的積蓄。

警方調查，陳女表示稍早接到自稱中華電信客服人員來電，稱陳姓婦人有積欠電話費，起初陳女還抱有疑心認為自己應該有按時繳納費用，假客服便稱可幫陳女直接電話轉接165專員並要她不要掛電話；假165專員又稱陳女遭冒用帳戶且涉及刑案，需要將其所有帳戶凍結。

對方要求陳姓婦人，必須將帳戶內40萬元匯到指定銀行帳戶監管，期間詐騙集團成員要求陳女不得掛電話，並持續下達指令軟硬兼施，讓陳女害怕受罰，一直處在緊張情緒無暇查證真相；幸好銀行行員守住最後一道防線，警員謝佳霖、吳翰爵到場後，表示這是詐騙集團慣用伎倆，員警苦口婆心合力勸說下，才讓陳女意識到自己險遭詐騙。

黎明派出所長林澤聰呼籲，近年來詐騙集團常冒用公務機關進行詐騙，警方再次聲明，公務機關並不會以電話方式通知民眾繳納或匯款，更不會要求民眾不能掛電話查證真相；民眾可在刑事警察局反詐騙官方網站或利用反詐騙App釋疑，或自行撥打反詐騙諮詢專線165及報案電話110確認，避免辛苦攢下的積蓄遭宵小詐騙。

(中時 )