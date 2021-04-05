內灣風景區日前發生車子拋錨，卡在往內灣大橋的斜坡上，造成交通一度壅塞，縣府已爭取中央補助經費，將辦理內灣外環道竹30線、竹32線路面重鋪、邊坡穩定及排水改善工程，縣長楊文科相信完工後，將可提供民眾更方便安全的行車環境。

橫山分局表示，4月3日下午2時50分許，1輛外縣市轎車不明原因故障，停擺在前往內灣大橋的斜坡路中央，當時正值尖石、內灣風景區車流量尖峰，後方車輛因無法前進，喇叭聲不斷，讓開車女子驚惶失措。

內灣所員警到場後請女駕駛拉好手煞車，防止車子倒退嚕撞擊後方車輛，並在拋錨車後方擺設交通錐警示，同時以警用機車開啟警示燈及警報器提醒用路人注意。

由於拖吊車短時間無法到達救援，員警分立故障車輛前後管制車流，利用現地交通錐緊急擺放調撥車道，讓往、返車流維持通行，在2個多小時後拖吊車抵達拖走故障車，內灣風景區交通才恢復順暢。

縣府工務處長林鶴斯表示，內灣風景區假日車流量大，做為內灣外環道的竹30線和竹32線，是關西、橫山民眾和觀光客常使用的道路，但許多路段年久失修，道路品質不佳，還有些路段邊坡不穩，危害行車安全。

縣長楊文科指示工務處向中央爭取前瞻2.0預算，執行竹30線和竹32線道路改善工程，日前獲中央核定3658萬元辦理。

林鶴斯說，改善工程主要針對竹30線9K至14K＋800路段和竹32線全線，路面重新鋪設8700公尺，及這2條道路多處邊坡做穩定和排水改善強化，預計明年上半年可改善改善。

(中時 )