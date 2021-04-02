珍愛藻礁、反萊豬等公投案來勢洶洶，公投結果將撼動民進黨政權，對於民進黨是否要提公投對案，民進黨立委分兩派，英系立委主張要提公投對案，這樣才有基層動員能量，執政黨也能對政策表態。反對提出對案的立委則認為，提對岸會拉高對立，代價、成本太高，傾向呼籲支持者投不同意票。

環團日前將逾73萬份珍愛藻礁公投連署書送交中選會，依規定中選會在收件後60天內完成查對，結果若符合法律規定，預計會在5月27日正式公告，8月28日舉行公投投票。

依據公投法規定，行政院及立法院都可以主動提出公投對案，若由行政院提出公投案，立法院應在15日內決議，目前行政院傾向不提公投對案；不過，部分執政立委主張應該要提對案，其中以英系立委居多，認為提對案有利於對基層支持者說明及動員。

據悉，不僅英系立委主張提對案，民進黨立法院黨團總召柯建銘、書記長羅致政、幹事長劉世芳都支持主戰派，主因是考量2018年公投經驗，當時許多民眾不清楚公投案實質內容，漠不關心，因而輸掉公投案；這次如果民進黨不提對案，難以動員基層支持者出來投票，如果不戰就是會輸，公投結果將會撼動執政黨的政策。

但也有蘇新系立委認為，不該提出對案，避免升高對立，如果提對案會被藍營政治操作，應該要直球對決，動員支持者去投「不同意票」，以免節外生枝。

面對是否提公投案黨內意見分歧，身兼黨主席的蔡英文總統預計4月5日將邀黨內會商，11日前拍板，以利綠營後續要舉行的300場地方座談會，能向支持者說明立場與主張。

(中時 )