國民黨立委賴士葆。（本報資料照）

台鐵太魯閣號意外撞上工程車出軌，死傷慘重，目前檢警持續偵辦事故原因，盼盡速釐清事發真相。國民黨立委賴士葆昨(7日)在臉書上寫下，行政院長蘇貞昌面對台鐵半世紀最嚴重的事故，表達很遺憾致上最大歉意，但「為什麼選擇性的不震怒」？正是因為認真檢討行政疏失及監督不周，他要負政治責任，因為戀棧不想下台，所以動心忍性，不敢苛責交通部，否則行政院脫不了關係。

賴士葆7日在臉書列出關於蘇貞昌幾次動怒的事件，包含為什麼米塔颱風無法立即連線縣市長就震怒？為什麼桃機員工因接待觀光局官員兒子而染疫、就大聲譴責？為什麼高榮院長答不出有幾個停車位就當場發飆震怒？為什麼發生槍擊案就怒拔台南高雄兩位警察局長？為什麼富商翁茂鍾日記詳述往來司法官、警調及公務員情形，就大表憤怒？

而太魯閣事件發生後，賴士葆說，一場事故奪走50個寶貴的生命，行政院難辭其咎，蘇貞昌卻「選擇性的不震怒」、避而不談究己，完全不動氣、不發怒、太冷血、太不合人性，主要就是因為認真檢討行政疏失及監督不周，他要負政治責任，因為戀棧不想下台，所以動心忍性，不敢苛責交通部，否則行政院脫不了關係。

另外，賴士葆質疑蘇貞昌，交通部送上來的（台鐵）局長人事案為什麼不批，以致台鐵三個月來都是群龍無首，因為不是你要的人馬嗎？就像財政部呈報的公股行庫董總不是心中屬意的人選就不批？台鐵總體檢報告被放生，交通部自行上網公告，行政院發言人羅秉成還要狡辯再三更顯得心虛。

賴士葆直言，「蘇貞昌手伸太長，凡事一把抓，整個行政院的組織文化就是凡事都要蘇貞昌拍板。愛耍官威耍魄力，然而疫苗採購至今尚未搞定、勞保快要破產不敢談改革、漏水流失率多年未改善至今旱象更嚴峻、能源政策荒腔走板，看得出來蘇貞昌很不想走，因此放任台鐵擺爛至此。」

網友則是留言表示，「50條人命換院長職務是起碼的政治責任」、「真理越辯越明！」「他只管停車格數量...火車不在計算範圍」。

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(中時新聞網)