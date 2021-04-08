台鐵局長懸缺3月未補，國民黨高雄巿議員黃紹庭認為，民進黨執政，因政治資源分贓，造成派系鬥爭，讓台鐵士氣低落、群龍無首，現在太魯閣號出事，不能只是大甩鍋。國民黨高巿議會黨團8日另捐款百萬給花蓮縣政府。

黃紹庭指出，台鐵局長懸缺這麼久，矛頭應指向行政院長蘇貞昌坐上高位，資源一把抓，執政團隊對民生相關的院級會議放著不開，只在乎行政資源的分贓，並因牽涉到派系，才讓台鐵群龍無首，造成士氣低落、管理鬆散。

他認為，太魯閣號事故，不能只是大甩鍋給包商，民進黨不做實事，反而讓人見識交通部長林佳龍的正國會，跟蘇貞昌蘇系間的角力，林佳龍請辭可能以退為進，因為民進黨的下台文化通常是位置愈做愈高，教人嘆為觀止。

高雄巿議會國民黨團8日宣布捐款百萬給花蓮縣政府，並向太魯閣號罹難者默哀1分鐘，總召童燕珍說，不捐給衛福部，是因為高雄氣爆許多善款不清不楚，衛福部設賑災專戶，正當性遭受質疑，為展現公信力，選擇捐給花縣府。

(中時 )