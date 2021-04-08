司法院7日公布翁茂鍾案的調查報告，指監委調查報告誤載，讓卸任大法官池啟明無辜被指涉案，同樣也因此受害的律師吳孟勳選擇站出來提告，要求監委高涌誠等人對道歉，吳說提告不是「監院人士」所說的石木欽案「反撲前哨戰」，而是捍衛法律人的名譽。

無端被捲入翁案不當宴飲的吳孟勳律師表示，監委調查報告出錯又公布在官網，他去函請求監委更正，但對方故意不理會，他不得已才提起訴訟請求回復名譽，沒想到下周法院開庭前，監委高涌誠等人竟主動找媒體放話，他也只好被動澄清說明。

吳孟勳說監委依法本來就須親自調查，高涌誠監委不會不知道這樣的規定，但監委卻在沒有其他證據下，只憑著翁的筆記本寫了他當天的行程，上面也沒有任何所謂的飲宴地點，且時間是下午2點，竟然就「看圖說故事」，就羅織他與翁、石木欽以及筆記本上其他5位完全不相干的人「不當宴飲」。

吳孟勳表示，監委連問他都沒問，也沒有詢問石木欽以外的其他幾位人士，來調查事實釐清真相，監委根本就是失職、怠於調查；明知道沒有證據還羅織罪名，怎會是沒有「故意」？在他發函請求監察院詳細調查、更正澄清之後，監委仍毫無作為，置之不理，放任侵害他名譽的新聞稿在網頁上，更加可證明他們的惡意。

吳解釋，監委說是講石木欽不當，不是說律師不當，但監委就是認為他在2011年5月20日擔任翁茂鐘佳和炒作案的第二審律師，因與翁及石見面，才構成「不當」飲宴接觸，監委就只因為他當時的身分翁的律師才會不當，怎麼會沒有影響他的名譽。

吳孟勳表示，現在不是在討論飲宴有沒有不當的問題，而是在講有或沒有飲宴的問題，事實上他根本沒有跟翁吃飯，他提起訴訟不是為了打知名度，也沒有必要打知名度，更不是甚麼石木欽的前哨戰，只是單純為自己的名譽奮戰，只針對2011年5月20日當天被指涉飲宴一事，要求監委道歉認錯而已。

(中時 )