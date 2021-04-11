黃姓網友前年在個人臉書發文，影射前總統府祕書長蘇嘉全在屏東縣長任內，「連校長都能賣」、「親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢」，遭蘇控告誹謗。台北地院依加重誹謗罪判處黃男拘役30天，得易科罰金3萬元。可上訴。

另蘇嘉全提民事求償，台北地院判黃男、回應文章的吳姓網友2人應賠償蘇10萬元，黃另要在個人臉書連續刊登道歉啟事30天。

檢方調查，黃男於2019年10月17日上午，上網以暱稱「Swallow」在臉書動態時報引用媒體報導「屏東綠營分裂，蘇嘉全之妻洪恆珠對戰新系立委鍾佳濱」新聞連結，並發文「連校長都能賣」、「我親戚要遴選當校長直接找人來家裡要錢」、「我跟她老公(指蘇嘉全)還有點私」。

蘇嘉全不滿黃發文影射他擔任屏東縣長期間，遴選校長「走後門」，並暗指兩人有私交為證，以黃發文內容貶損其名譽，向刑事局提告，黃遭北檢起訴。

北院審理時，黃坦承發文，但否認誹謗，辯稱他是轉述從家族長輩處所聽聞之事，且認為他與蘇有點私交，發文內容都是真的。黃的律師則說，黃是屏東人，對蘇家族有刻板印象，加上蘇的姪子蘇震清被北檢起訴，黃沒有誹謗故意。

由於法官傳喚證人，證人證稱未提及校長遴選走後門一事，加上蘇震清是去年遭起訴，與黃前年發文並無關聯，不採信黃說法，判黃拘役30天，得易科罰金。

(中時 )