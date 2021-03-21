富邦悍將今日對上樂天桃猿派出洋投索沙出征，不料3局上半突然因傷退場，不過富邦並沒有因此亂了陣腳，雖然一度被樂天單局灌進4分，但富邦打線沒有放棄，最後靠高國麟追平轟、辛元旭超前安以5比4驚險奪勝，讓總教練洪一中直說，「這種贏球真的很開心！」

索沙在3局上半因為左膝不舒服退場，還一度跌坐在投手丘上，賽後洪總表示索沙膝蓋有舊傷，今天突然不舒服，「他原本還想要丟，我叫他不要勉強。」因為索沙退場，富邦也提前啟動牛棚，雖然5局上樂天單局攻下4分，不過後來藍愷青、林柏佑、陳鴻文都後援1局無失分，6、7、8局打線各攻下1分，最後才能翻盤，帶走勝利。

「今天贏這種球很高興，投手雖然提前退場，但中繼投手有穩住，我們一開始領先，後來雖然被追過，但選手還是咬得很緊，投手有守住，打者一分、一分打，贏這種球真的很開心。」洪一中說。

索沙因傷退場，洪總表示傷勢還不明朗，要等檢查後才知道，下周能否上場還要看狀況。原本富邦就僅有4名投手在先發輪值，假如索沙受傷將嚴重影響投手戰力，要如何應付下周五場比賽值得觀察。

(中時 )