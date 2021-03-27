味全龍少年強打劉基鴻是總教練葉君璋所欽點新龍軍的四棒最佳人選，只不過今年開季前6戰擔任第四棒時打擊低迷，近2戰調離四棒後反而火力全開，今日在第一棒不只敲出3安猛打賞，還達成生涯首轟，賽後葉總也開玩笑說，「找到他的位置了！」

劉基鴻開季前6戰都打第四棒，但打擊率低到只剩1成52，昨日第二棒敲雙安，今日改到第一棒5支3還開轟，連葉總都笑說，「他離開第四棒敲5安，我跟他說你找到位置了！」葉總表示四棒本來就比較沉重，但希望他能多面對投手，打多了自然能找回手感。

敲出生涯首轟，劉基鴻賽後說鬆了一口氣，「前面打不好滿久的，打出來後心情有放鬆一點！」至於打一棒跟打四棒有沒有差？劉基鴻坦言，「第一棒真的有比較好！不會給自己太多壓力，想辦法上壘、把球打確實。」

過去在二軍或是一軍熱身賽時，劉基鴻就已經是球隊不動四棒，但站在一軍戰場還是有很大的不同，讓他難免壓力過大發揮失常，「一軍張力不一樣，球迷多、對方投手也更強，不過主場氣氛很好，敲安後球迷會歡呼，自己也會感到振奮，希望能把這些壓力轉化為助力。」

劉基鴻希望自己能在第一棒把信心打回來，能否一路打回第四棒則還要看教練團安排。「首轟球要獻給三董（魏應充），球要送給他，因為有他才有味全龍的成立。」

(中時 )