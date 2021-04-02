中信兄弟洋投德保拉先發8局用118球拿下本季第3勝，此役唯一失掉的1分就是被富邦悍將高國輝敲全壘打，賽後聽到問到「高國輝」，德保拉就露出笑容，他稱讚高國輝是中職很好的打者，「他十分難對付。」

去年德保拉整季共挨17發全壘打，其中4發就是被高國輝敲出，今年球季被打的第一支全壘打又是被他擊出，加上今天在內，兩人生涯對戰26打席、24打數，對戰打擊率為2成92，但敲出7支安打中有5發全壘打。

賽後德保拉聽聞問題關於「高國輝」，他先是露出笑容後說道：「高國輝是中職很好的打者，他很難對付，只要有失投球就很容易被轟，所以投手要為自己投出的每一球負責，自己還有很多進步的空間。」

開季前幾戰德保拉都有用球數過多的問題，此役前五局他用球數精簡，他表示，教練每天都有提醒投球姿勢跟進壘點，他自己也會提醒自己，避免被對手敲安，讓用球數過多。

相較於萊福力、歐尼爾開季一勝難求，德保拉出賽4場拿下3勝，但他仍謙遜地說：「對我來說我還不是非常好的投手，私下也不會去評論自己的隊友，我只相信自己多努力多付出，會得到好成果，教練團開課表之外，我也會額外加訓練。」

(中時 )