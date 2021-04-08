牧德(3563)3月合併營收約2.8億元，月增40.8%，年增11.6%，為歷年同月新高，PCB各廠積極擴產，牧德可望搭上主力客戶高階製程擴產需求，牧德董事長汪光夏表示，今年合併營收將拚雙位數成長。

由於3月工作天數恢復正常，牧德3月合併營收回升到2.8億元，累計前3月合併營收為6.88億元，年增0.39%，為歷年同期新高。

牧德表示，3月出機以載板高端檢測設備產品為主，在5G、電動車與高速運算等各種應用的趨勢成長下，PCB需求轉強，載板與HDI供不應求，產業紛紛提出擴產計畫與產業升級因應，牧德也積極爭取主力客戶高階製程的擴產訂單，而新產品電測機，依時程持續開發中。

牧德將於4月13日參加證交所主辦2021年第1季智慧製造產業主題式業績發表會，展望今年，牧德表示，瞄準60億元市場規模的高階電測機商機，公司產品預計今年第2季通過驗證，同時針對國際客戶需求，尋求銷售上的突破，並積極鎖定載板與硬板客戶需求，在AOI光學檢測設備上，牧德也配合客戶開發高精密檢測設備，因應客戶載板擴產需求，AVI外觀檢測設備上，則將開發無需人力複檢功能，與競爭對手拉開距離。

(時報資訊)