這球鎖定咬中！陳真轟出一支陽春全壘打，生涯首轟出爐！

(17:42更新)富邦悍將與樂天桃猿交手，兩邊派洋投索沙與霸林爵先發，此戰兩隊互有攻勢，索沙因為膝蓋不適提前退場，而新秀陳真敲出生涯首轟追分，不過5局上半樂天桃猿一舉灌進4分逆轉，7局高國麟敲出追平轟，最後靠辛元旭超前安，富邦以5比4贏球。

霸林爵去年效力富邦悍將時譯名為包林傑，不過因傷一場都沒投就被釋出，之後被樂天桃猿網羅，霸林爵今年一軍初先發就是要面對前東家，此戰霸林爵有不錯表現，5局僅被敲3支安打、失2分，2局下半被敲安後，因為自己發生傳球失誤而讓富邦先馳得點，4局下半富邦23歲新秀陳真敲出一發左外野方向全壘打，富邦一度以2比0領先。

但由於富邦先發投手索沙3局下出現傷勢，還因重心不穩跌坐在投手丘上，僅投3局無失分就退場，富邦提前啟動牛棚，5局上發生亂流，樂天打者先連3支安打攻下1分，富邦換投歐書誠也沒能止血，林泓育敲安攻下追平分，郭嚴文左外野方向二壘打一舉攻下2分，不過他也被觸殺在三壘前，此局樂天攻下4分逆轉。

霸林爵去年效力富邦悍將時譯名為包林傑，今年轉隊樂天桃猿。（陳怡誠攝）

6局下半樂天後援投手出現亂流，高國麟安打、陳真保送，一、三壘有人時前2打數都遭到三振的林宥穎建功，安打帶有1分打點，不過富邦此局留下滿壘殘壘。7局下半高國麟對江國謙敲出中外野方向全壘打，為本季首轟，也將比數追到4比4平手。

富邦悍將陳真生涯首轟出爐。（陳怡誠攝）

比賽分水嶺出現在8局下半，樂天換投游朝惟，先保送後被敲安，富邦一、三壘有人時辛元旭雖前4打席沒表現，但此時敲出關鍵安打將比分超前，富邦以5比4逆轉戰局，最後推出陳鴻文守成，帶走比賽勝利。

此戰MVP則由敲出追平轟的高國麟拿下，他4打數3安打、1打點、3得分。

(中時 )