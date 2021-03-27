已經卡在蘇伊士運河3天的長賜輪引起全球關注，由於清淤沙進度緩慢，堵塞船舶數連日暴增，每日已超過百億美元，可能造成能源與物流運輸業的超級海嘯。專家分析稱，一般營救大型輪船最常見的營救法是潮水上浮法，但目前運河潮差2米，船頭有大面積在岸上，上浮難度很高，目前運河當局指望2天後的28日至29日正好是近期潮汐最滿的時候，或許是救援長賜輪的最佳時機。

臺灣長榮海運的超大型貨輪長賜號輪在通過蘇伊士運時時，受強風與沙塵暴視線不佳影響而擱淺，運氣不佳船身橫躺卡在運河正中間，將雙向河道全部堵住。目前運河管理當局正在全力搶救。

拯救長賜輪用挖泥疏浚法最為靠譜，但船頭底下淤泥很難挖，挖泥作業操作緩慢，會拖延更長的堵塞時間。（圖／網路）

據專業海運媒體《勞埃德船舶日報》(Lloyd's List Intelligence)所屬專業機構昨日評估，恢復通航前，每日損失估計為96億美元，亦即每1小時高達4億美元，而且這個數字是堵塞第2天以165艘船舶來估計。目前蘇伊士運河被堵住的船舶已從165艘快速增加至209艘，包括77散裝輪、30艘油輪及51艘貨櫃輪，化學成品輪22艘，另外還有液化石油氣與天然氣船共15艘，及14艘滾裝輪，總載運噸位1699噸。貨物包含原油、農作物、水泥及液化天然氣的貨品等，全球貿易業務受嚴重影響，損失慘重。目前各方都動員大量人力協助長賜輪脫困，但埃及當局則稱，恐怕還需要幾天時間，這使得總體損失將多增加數百億美元。

目前蘇伊士運河被堵住的船舶已從165艘快速增加至209艘，包括77散裝輪、30艘油輪及51艘貨櫃輪，化學成品輪22艘，另外還有液化石油氣與天然氣船共15艘，及14艘滾裝輪，總載運噸位1699噸。（圖／船訊網）

不過從現場的情況看，船頭自前側推位置到球鼻首插到堤岸，可能會有結構受損，所幸前車位置無油櫃，未造成漏油問題，燃油艙與污水艙仍在安全位置，對海洋環境未污染有限。

在營救的方法上，比較常見的是用潮水上浮法，但目前難以進行，因為運河潮差2米，長賜輪的船頭有大段在岸上，會減少了排水，讓上浮困難。如果要拆卸甲板上近十層的貨櫃，一般駁船吊車不夠高，得用特殊的大吊船並加上貨櫃吊具才行，但這種方式不夠自動化，要許多天才能將船頭的貨櫃卸完。

埃及當局目前打算雙管齊下，一邊在船頭位置挖沙清淤，一邊等待滿潮。海洋打撈專家指出，利用潮水協助長賜輪脫困的最佳時機，恐要等到28或29日的滿潮期。（圖／網路）

現在還有用壓排水改變船的姿態，船頭壓載水已排空，靠船尾壓水，但因船近滿載，可調壓載水量很少，船尾水深也有限，單以此法顯然無法脫困。因此用挖泥疏浚法最為靠譜，但船頭底下淤泥很難挖，且可能會傷到船殼，可以用壓水流衝擊，加上運河水流較快容易排沙，待船舶完全浮在水面，再用拖輪擺正姿態，拖航回到錨地。不過挖泥作業操作緩慢，同樣會拖延堵塞時間。

因此，埃及當局打算雙管齊下，一邊在船頭位置挖沙清淤，一邊等待滿潮。美國媒體引述海洋打撈專家斯洛恩 (Nick Sloane)的說法指出，飄協助長賜輪脫困的最佳時機，恐要等到28或29日的漲潮期。而如果無法在幾天內排除堵塞，並利用滿潮讓長賜輪上浮，不只每天超過百億美的損失還會因堵塞船舶增加而擴大，還可能會對全世界的物流與能源市場造成的影響。

(中時新聞網)