三家貨櫃輪業者陸續召開法說會，萬海(2615)及陽明(2609)對今年展望都釋出不錯訊息，長榮(2603)將在明天壓軸，股價今天再度大漲表態，長榮盤中漲幅達6.8％，最高點來到46.8元，逐步接近前波高點47.6元，陽明、萬海同步呼應，陽明一度漲至7.3％、萬海最大漲幅5.8％。

美系外資今天針對航運市場出具最新報告，由於蘇伊士運河事件，且船舶供給減少，市場供給仍吃緊，加上美西塞港，預估貨櫃海運業者將利用有利的運費環境鎖定高價，對航運貨櫃市場持正面看法，給予長榮加碼評等。

報告中指出，蘇伊士運河事件於3月30日結束，運河將在四天內恢復正常運行，但對全球航運業的影響可能長達數周或數個月才能解決，且蘇伊士運河近期的堵塞也加劇供應鏈供需影響，為現貨運費提供進一步的支持。而新的造船訂單陸續在2023年底交付，持續影響短線供需，對貨櫃海運業維持樂觀的看法。

(時報資訊)