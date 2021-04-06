日本央行在（5）日起實施為期1年的數位貨幣發行試驗，而歐盟也擬跟進，預計今年年中做出是否發行數位貨幣的決策。日央CBDC的消息也激勵了加密貨幣多頭，周一加密貨幣市值攻克2兆美元大關，創下歷史新高。台股的板卡相關個股麗臺(2465)及撼訊(6150)盤中再攻漲停價，映泰(2399)和青雲(5386)也漲逾半根停板。

對於近一個月板卡股價強飆，法人也以「飛豬行情」提醒應留意回檔風險。

日本央行宣布啟動發行央行數位貨幣（CBDC）可行性試驗，第一階段試驗將執行至明年3月，測試CBDC的支付功能，之後再進行第二階段試驗，以檢驗更多細節，此舉代表日銀加入全球央行的行列，推動金融體系現代化。中國人民銀行（央行）官員日前表示，條件成熟時，若市場有需求，數位人民幣可實現數位人民幣跨境交易。

去年3月以來，因疫情重挫經濟，全球央行執行更寬鬆的貨幣政策，也造成市場資金氾濫，股市占GDP比重屢屢創高。數位貨幣等相關概念的板卡個股更成了此波「會飛的豬」，「會飛的豬」雖然和其他公司一樣努力，但更重要的是他們站在題材的「風口」上。法人機構提醒投資人，「一旦風停了，小心現在飛著的豬！」

(時報資訊)