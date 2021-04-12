裕隆(2201)集團旗下裕日車、中華車去年業績穩健，展望今年台灣車市估仍在高檔，大陸車市看增，有利裕隆集團業績比去年成長；裕隆、中華車將於本周三(14日)舉行今年首度法說，裕隆股價暖身。

裕隆2019年底一口氣認列244億元自主品牌事業相關損失後，擺脫財務包袱，加上轉投資裕日車、裕融獲利成長貢獻下，2020年裕隆順利轉盈，全年稅後淨利27.39億元，加上2020年第四季大幅減資36%，營運體質恢復輕盈，全年EPS提升至2.8元。

今年台灣車市估仍在高檔水準，大陸車市看增，有利裕隆集團旗下裕日車(2227)、中華(2204)等業績穩定成長，使得裕隆(2201)今年轉投資利益可望增加，助益母公司裕隆營收及獲利成長。

此外，裕隆與鴻海在電動車的布局，有望自今年起開始發酵，成為中長期的業績發展動能。

裕隆第一季合併營收208.47億元，年增率達21.5%。第一季裕隆持續在轉投資事業挹注下，法人估，裕隆汽車首季光轉投資事業貢獻至少有10億元入袋，每股貢獻度達1元。

裕隆旗下裕日車、中華車等業績與大陸、台灣車市連動性高，隨著今年兩岸車市看旺，對裕隆的獲利貢獻可望將較去年再提升。

中華車2020年轉盈，加上大幅減資六成，每股淨利達6.01元，擬超額配息7元。今年在兩岸車市看旺，中華車2021年業績表現可望持續穩定成長。

(時報資訊)