拜登總統提出2.25兆美元的基礎建設投資計畫，抵減美國公債殖利率攀升影響，美股多頭續揚帶動亞股走勢。亞系外資認為，金融股受惠於總經情勢回溫，獲利動能可望再提升，預估今年下半年金融股的風險回報仍將表現良好。金融股首選中信金(2891)、永豐金(2890)及元大金(2885)等。

外資指出，壽險公司可望受惠於債券利率回升及較低的避險成本。而強勁的資本市場利得大大提高了今年首季大多數保險公司的利潤，預計第三季度來自股權持有的現金股利收入增加可能進一步強化獲利。此外，大多數保險公司還預計2021年的外匯對沖成本會降低，這可能會轉化為可觀的收益改善，各金融股中，最引人注目的是國泰金(2882)旗下的國泰人壽，更高的債券收益可望提升經常性投資收益率。

永豐金2020年資產總值突破2兆元（銀行1.89兆元），已邁向新的里程碑。在強化資產配置、提升經營效率方面，將持續調整金控及子公司的資產負債結構，除銀行、證券力求獲利穩定，其他子公司業務轉型也是重點。永豐金控去年稅後盈餘122億元，淨收益、利息與手續費淨收益都創歷史新高。永豐銀行總經理莊銘福認為，央行今年升息機會不高至於降息空間更小，在全球景氣復甦下，外幣升值機會，利率上漲對銀行業都是利多，朝樂觀發展。

(時報資訊)