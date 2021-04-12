台股在上周盤中衝破萬七關卡，續改寫歷史新高，但上周五成交值放大至爆出4483.56億收黑；今早本益比偏高的電子股重挫拉回，由金融股接棒。針對近期盤勢，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，由於上周五(4/9)爆量收黑，預估指數需整理一段時間，才有機會再向上突破前波新高。投資人應留意風險，電子與傳產可以均衡布局，建議挑選低本益比或是落後補漲的族群。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期市場對通膨的預期及漲價的趨勢不可忽視，包括原油、鋼鐵、運價及各項電子零組件報價都持續上揚，可望延續至第二季甚至第三季。

台股和美股連動性高，3月的美國製造業ISM採購經理人指數跳升至64.7，創1983年以來的新高。富達投信分析，病毒傳播的影響限制了零組件和材料的供應，而重點原物料緊缺、大宗商品價格上漲、產品運輸困難等已影響到製造業的各個環節。ISM服務業指數3月錄得63.7的新高，受疫情壓抑的需求開始回升，且零售店的銷售量也在增加。製造業與服務業同步揚升至高水準，顯示美國的經濟復甦狀態相當良好。

在布局方向上，蕭惠中表示，主要看好以下三大題材：一是漲價題材。由於漲價趨勢並未變、且延續時間較預期更長，相關投資布局仍可延續；其次是科技類股，持續看好面板及被動元件，面板具備漲價及評價不貴優勢，被動元件可望受惠電動車需求；第三是傳產類股。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，3月以來盤面上包括反映景氣復甦的循環類股、通膨概念股及部分中小型股等走勢開始轉強，反映的是這些企業獲利成長有望持續上修的樂觀預期。

(時報資訊)