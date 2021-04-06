美國經濟數據強勁及公債殖利率止升回穩，市場樂觀情緒升起，隔夜美股全數收漲。清明連假結束，台股開盤氣勢如虹，台積電(2330)完成填息，開高615元，帶動大盤開漲140.51點，報16711.79點，電子權值股多頭續攻，指數最高站上16804.45點，終場上漲168.59點或1.02%，收16739.87點，成交量3365.34億元。今日外資(不含外資自營商)買超144.5071億元，投信賣超2.8266億元，自營商買超41.6319億元，三大法人買超183.31億元。其中，外資連2個交易日買超，累計299.06億元，今年來賣超3141.23億元。

盤面上，受惠原物料價格走升，買單積極拉抬，玻陶股大漲逾9%，居類股漲幅之冠，冠軍(1806)、台玻(1802)、和成(1810)攻上漲停，分別收10.95元、22.4元、11.55元。造紙股收漲2.32%，漲幅排名第二，正隆(1904)、華紙(1905)均收漲逾5%，分別收37.4元、14.6元。美國基建利多加持，鋼鐵股化身鋼鐵人、收漲2.31%，漲幅排名第三，官田鋼(2017)、大成鋼(2027)、威致(2028)漲停，中鴻(2014)逼近漲停、收22.7元。美西運價漲破4000美元，陽明(2609)漲停、收44.15元，長榮(2603)收漲3.34%、收49.5元，慧洋-KY(2637)收漲6.72%、收38.9元，多檔收紅，航運股揚帆、收漲2.24%。

蘋概三王台積電、鴻海(2317)走強，其中，台積電費時13個交易日完成填息，收1.33漲%、報610元，站回所有均線。台積電也宣布3年將投入千億擴產，台積電概念股同歡，京鼎(3143)漲停、帆宣(6196)收漲逾6%、盟立(2464)收漲5.8%、辛耘(3583)收漲4.68%，上櫃的弘塑(3131)漲停、家登(3680)收漲約6%。鴻海開漲2元至123.5元，收漲0.82%、報122.5元；大立光不同調，收跌2.99%、報3080元。聯發科(2454)Q1營收千億在望，盤中挑戰1010元高價，收漲3.54%、報995元；IC設計股續強，敦泰(3545)漲停、凌陽(2401)逼近漲停、天鈺(4961)收漲8.15%、偉詮電(2436)收漲7.85%、威盛(2388)收漲7.76%、聯詠(3034)收漲5.61%等多檔收紅。比特幣漲不停，市值穩站1兆美元，板卡廠上演「飛豬行情」，映泰(2399)、麗臺(2465)及上櫃的撼訊(6150)強勢登頂。

清明節後不變盤，今日台股盤中、收盤指數均創下歷史高點。5日RSI為77.7，10日RSI為68.78；9日K值為86.55，9日D值為77.85；20日乖離率為3.11。展望後市，3月營收陸續公布，台積電、大立光等重量級法說在即，有助台股向上。兆豐國際投顧董事長李秀利表示，目前台股位處高檔，謹慎操作原則仍應遵循拉回低接，唯強勢IC設計股強恆強。技術指標則追蹤月KD在經歷月K連5紅後、持續居於超買區高檔鈍化，為長線多方的重要支撐。

(時報資訊)