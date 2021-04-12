運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）12日公布自結3月合併營收4億元、年增2.87％，累計第一季營收11.65億元、年增2.52％，單季營收已擺脫疫情陰霾，重回年增走勢。威宏-KY表示，運動風氣盛行，帶動周邊配件與包袋需求高漲，而輕奢市場亦已漸產業曙光，既有客戶陸續詢問今年下半年產能規劃，顯示全球景氣復甦信號確立，公司今年營運維持年增走勢不變。

威宏-KY看準運動產業復甦力道強勁，今年元月透過海外併購策略，將越南專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商德御，併入旗下事業；隨著疫後時代生活型態轉變，健康意識與運動風氣盛行，其中尤以戶外、場地空曠的運動活動，最為興盛，使高爾夫球袋訂單滿載、產能供不應求，加上各大國際運動賽事陸續開辦，刺激相關配件與包袋市場需求反彈，從公司在手訂單掌握度來看，威宏樂觀預估第二季將逐月升溫。

而輕奢精品產業在農曆春節過後陸續有既有客戶主動詢問產線生產現況，由於去年全球各精品大廠受疫情影響，銷售狀況普遍不佳、受創慘重，但今年以來各國疫苗施打逐漸上軌道，邊境管制逐步開啟，商務及旅遊需求可期，預估今年下半年精品類包袋，將有新訂單挹注，逐漸回溫走揚。

威宏-KY指出，雖然新訂單主要集中輕奢與休閒包袋類別，中高階精品與商務包袋、行李箱等目前仍持較保守態度，然仍可見市場春燕即將到來。

在產線布局方面，由於大陸人力工資上漲及缺工問題難解，同時銷往北美關稅等成本因素考量，威宏-KY將再進一步調整集團產線配置，縮減大陸境內生產比重，而未來擴產設廠規劃，將以東南亞為重心，以提升產品成本競爭優勢。

展望2021年營運，威宏-KY透露，公司營運看法，由保守態度，轉為審慎積極，在全球各國啟動疫苗施打時程下，景氣產業已見明顯曙光，運動風氣盛行，市場需求不斷擴大，而輕奢精品包袋，亦可望在下半年起開始貢獻，復甦信號明確，全年營收可望維持年增走勢，可望重回疫情前的2019年營運水準表現。

(工商 )