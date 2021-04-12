證交所12日公布3月份證券商承作定期定額投資金額，一舉衝上30億元大關，達到30.61億元，較2月的23.51億元大增7億元以上，增幅達3成以上、達30.2％。

今年1月證券商承作定期定額達25.49億元，寫下開辦來新高，但2月為開辦來首度大幅下滑，但3月再度衝高並一舉衝破30億元關卡。

證交所並公布，3月台股集中市場成交量周轉率飆高至17.31％，高於2月成交量周轉率10.37％；另3月當沖成交值占比32.85％、平均每日當沖戶數111,952戶（2月當沖成交值占比：34.08％、平均每日當沖戶數：111,420戶）；3月ETF成交值占比3.38％(2月ETF成交值占比4.03％）。

此外，3月自然人成交值比重64.12％（2月自然人成交值比重61.53％）、外資成交值比重26.26％（2月外資成交值比重28.7％）；3月有交易戶數也衝上336萬4,509戶（2月有交易戶數276萬956戶。）

至於第一季自然人占集中市場總成交值比重為63.75％，外資為26.67％，國內法人則為9.58％（2020年第四季自然人占集中市場總成交值比重為64.22％，外資為26.54％，國內法人為9.24％）。

(工商 )