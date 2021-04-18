小長假是大陸激發消費活力、經濟潛力的重要觀察點，繼4月初清明連假旅遊回溫後，伴隨「五一」假期消費數據出爐，大陸業內人士分析，今年將成為「史上最熱五一黃金周」。近日多家線上旅遊平台發佈報告都顯示，各類旅遊產品預訂火爆，攜程也預估今年「五一」旅遊人次有望突破2019年同期、達到2億人次新高。

此外，統計截至4月15日，大陸「五一」假期的國內跨省游、周邊遊預訂量也超過稍早清明假期。觀察跨省游與清明假期比較的漲幅達200％，也比2020年年增170％，預計未來兩周相關數字還將繼續擴大。

據每日經濟新聞報導，受疫情影響，大陸常規的旅遊計畫受到影響。但隨著新冠肺炎疫情逐步控制，今年「五一」假期被看好是「史上最熱五一黃金周」。據攜程4月15日發佈「五一假期國內出遊消費」預測報告顯示，整體出行客流有望破2億人次創歷史新高。

此外，酒店預定也十分火爆。攜程指出平台酒店訂單量對比2019年已經實現43％成長，多家高星酒店已經一房難求。尤其當中4、5星酒店訂單占比超過5成，更凸顯越來越多大陸遊客願意在高星酒店購買高品質旅遊服務。

(旺報 )