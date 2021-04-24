清明連假台鐵太魯閣號事故餘悸猶存，未料，今天太魯閣號行經宜蘭武塔站又發生撞工人的職安意外。國民黨主席江啟臣傍晚表示，最近台鐵發生史上最慘重的交通事故，民眾就發現台鐵在短短半年內就花費1500萬元包裝形象，台鐵一面喊窮，一面花大錢包裝形象，顧面子，不顧裡子的荒唐決策，讓國人搖頭。

江啟臣說，這些年，大家聽了很多政府網軍的傳聞，從政府已經公開的資訊來看，政府「網路行銷」的預算逐年攀升。據報導統計，政府「網路新媒體宣傳」標案，2019年決標金額比2015年成長184％，4年時間預算成長接近兩倍。

江啟臣批評，行銷預算暴漲不只排擠人民真正需要的政府支出，更有「政府花納稅人的錢，洗納稅人的腦」的疑慮。

江啟臣強調，每一分納稅錢都應該花在刀口上，政府挾著國家資源，絕對有能力以國家力量掩蓋特定事實，若要避免國家力量掩蓋真相，陽光就是最好的防腐劑；他已經與黨籍立委共同提案，要求政府政策宣導費用，應按月公布宣導內容、廣告類型、受託廠商、金額與效益，把政府資訊公開。

江啟臣指出，對民進黨而言，可以化解民眾疑慮，增強政府信用，還能滿足人民知的權利，是執政黨、在野黨與一般民眾全贏的提案，呼籲民進黨共同支持政府資訊公開，若再掩蓋資訊，否決提案，也將讓全民更不信任政府提供的資訊。

(中時 )