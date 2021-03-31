埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天視察復航的蘇伊士運河，期間承諾將作出相關投資，避免上週運河關閉的事件重演。

在巴拿馬註冊的長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）從中國出發，目的地是荷蘭港口城市鹿特丹，23日行經蘇伊士運河時遭遇沙塵暴擱淺，船身打斜阻斷運河交通。在挖土機和拖曳船持續作業下，長賜輪昨天總算脫困，目前在擱淺位置以北的大苦湖（Great Bitter Lake）停泊檢修。

塞西今天來到蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）所在地伊斯梅利亞市（Ismailia）視察時表示，「我們將為運河購進所有必要設備」，避免類似事故重演。

塞西並未詳述將採購哪些硬體設備，不過蘇伊士運河管理局主席雷比（Osama Rabie）先前對媒體發言時，曾說有挖泥船和新拖曳船這兩方面的需求。

全球貿易有逾1成取道蘇伊士運河，長賜輪昨天雖順利脫困，但南北兩側累積的約425艘船隻恐要多天時間才能完成疏通。

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）推估，蘇伊士運河封鎖造成許多船隻受困，因為海運延遲等產生的損失金額，每天約96億美元。

而近一星期的封鎖，讓埃及面臨如何避免類似事件重演的壓力。

塞西和蘇伊士運河管理局都排除在長賜輪這次擱淺的運河南段進行拓寬工程的可能性，塞西認為這麼做並不符合經濟效益。

埃及2014-2015年間曾砸80億美元擴建一部分運河，並在北向部分闢建第2支線。

法國蒙貝列保羅．瓦勒利大學（Paul-Valery University）教授、海運專家米奧塞克（Jean-Marie Miossec）指出，「審慎的作法會是日間僅限油輪和其他超大型船隻通行，夜間只放行中小型船隻」。

(中央社)